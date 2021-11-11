ЄСПЛ не задовільнив вимогу Саакашвілі перевести його до приватної лікарні та попросив припинити голодування
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Нужненко Сергій \ УНИАН
Європейський суд з прав людини закликав громадянина України, а також колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, однак не задовільнив вимогу про переведення до приватної клініки.
Про це український омбудсман Людмила Денісова повідомила в четвер, 11 листопада.
Вона наголошує, що ЄСПЛ визнав, що Саакашвілі справді голодує, а також відмовився від ліків, вітамінів і підтримуючих препаратів.
Суд також ухвалив, що грузинський уряд до 24 листопада має поінформувати його про стан здоров’я Саакашвілі, про лікування, яке той отримує, а також про те, що влада гарантує його безпеку загалом і надає належне медичне обслуговування. Якщо цього не виконають, ЄСПЛ розціне це як порушення Європейської конвенції з прав людини.
Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе у Facebook наголосив, що Європейський суд з прав людини не задовольнив скаргу Саакашвілі про переведення у приватну клініку — замість цього попросив припинити голодування (вже 42-й день).
Зазначимо, що Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Відтак адвокати політика і Денісова просять перевести його до приватної лікарні.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- 8 листопада Саакашвілі вивезли з в’язниці в Руставі. У пенітенціарній службі згодом розповіли, що експрезидента Грузії відправили до медичної установи № 18 для обвинувачених і засуджених, «щоб не допустити погіршення стану здоровʼя».