ЄСПЛ не задовільнив вимогу Саакашвілі перевести його до приватної лікарні та попросив припинити голодування

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Європейський суд з прав людини закликав громадянина України, а також колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі припинити голодування, однак не задовільнив вимогу про переведення до приватної клініки.

Про це український омбудсман Людмила Денісова повідомила в четвер, 11 листопада.

Вона наголошує, що ЄСПЛ визнав, що Саакашвілі справді голодує, а також відмовився від ліків, вітамінів і підтримуючих препаратів.

Суд також ухвалив, що грузинський уряд до 24 листопада має поінформувати його про стан здоров’я Саакашвілі, про лікування, яке той отримує, а також про те, що влада гарантує його безпеку загалом і надає належне медичне обслуговування. Якщо цього не виконають, ЄСПЛ розціне це як порушення Європейської конвенції з прав людини.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе у Facebook наголосив, що Європейський суд з прав людини не задовольнив скаргу Саакашвілі про переведення у приватну клініку — замість цього попросив припинити голодування (вже 42-й день).

Зазначимо, що Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів і там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Відтак адвокати політика і Денісова просять перевести його до приватної лікарні.