ЕСПЧ не удовлетворил требование Саакашвили перевести его в частную больницу, а попросил прекратить голодовку

Европейский суд по правам человека призвал гражданина Украины, а также бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили прекратить голодовку, однако не удовлетворил требование на перевод в частную клинику.

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в четверг, 11 ноября.

Она отмечает, что ЕСПЧ признал, что Саакашвили действительно голодает, а также отказался от лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.

Суд также постановил, что грузинское правительство до 24 ноября должно проинформировать его о состоянии здоровья Саакашвили, о лечении, которое он получает, а также о том, что власти гарантируют его безопасность в целом и оказывают надлежащее медицинское обслуживание. Если это не выполнят, ЕСПЧ расценит это как нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в Facebook подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Саакашвили на перевод в частную клинику — вместо этого и попросил прекратить голодовку (уже 42-й день).

Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний №18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей и там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому его адвокаты и Денисова просят перевести его в частную больницу.