Україна перетнула межу у 20 млн щеплень. МОЗ готується розширити перелік професій, які підлягають обовʼязковій вакцинації
- Автор:
- Софія Телішевська
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Україна перетнула позначку в 20 мільйонів проведених щеплень від коронавірусу, для досягнення перших 10 мільйонів знадобилось майже сім місяців, для других — трішки більше двох місяців.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
Наразі понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше — 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років у Києві (60%) та Львівській області — майже 51%.
«Найкраще в цій віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років — відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить — 41%. У столиці та Львівській області показник вакцинованих у цій віковій групі вже досяг 80%. Позначку в 50% також перетнули Полтавська та Херсонська області», — наголосив міністр.
Він зазначив, що зараз МОЗ направляє на громадське обговорення та погодження з іншими міністерствами наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов’язковою.
Цього разу ідеться про:
- працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;
- працівників органів місцевого самоврядування;
- працівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.
В Україні з понеділка, 8 листопада, почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою. Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).