В Україні за добу виявили 24 747 нових випадків коронавірусу. Найбільше — у Києві

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Мусієнко Владислав / УНІАН

В Україні за минулу добу, 10 листопада, зареєстрували 24 747 нових випадків коронавірусу (з них дітей — 1 550).

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, за добу госпіталізували 4 778 людей, померли 652 пацієнти, одужали — 18 896.

Найбільше хворих за добу зареєстрували у Києві (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550) та Одеській (1 469) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 155 519 людей, одужали — 2 572 738 пацієнтів, летальних випадків — 74 857.

Також за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 277 097 людей, першу дозу отримали 147 344 людини, другу — 129 753 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 11 844 730 людей, з них повністю імунізовані — 8 284 545.