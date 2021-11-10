Голова СБУ Баканов: Діяльність топ-контрабандистів майже зупинена, під санкції потрапили 22 фізособи та 146 юрособи

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Соколовська Інна / УНІАН

Голова Служби безпеки України Іван Баканов під час брифінгу заявив, що з дня введення санкцій Радою національної безпеки та оборони проти топ-контрабандистів країни під обмеження потрапили 22 фізичні особи та 146 юридичних.

За словами Баканова, активи топ-контрабандистів заблоковані, а діяльність більшості їх субʼєктів припинено. Також зупинено фінансові операції контрабандистів у 23 банках, через які, ймовірно, відмили 938 мільйонів гривень. Крім цього заблоковано права на 104 обʼєкти нерухомості та припинено видання дозволів та ліцензій на ввезення/вивіз валютних цінностей.

Баканов заявив, що за кожними «рухами» контрабандистів зі списку санкцій РНБО стежать профільні органи, щоб оперативно застосовувати дію санкцій проти нового «бізнесу» контрабандистів.

Він пояснив на прикладі так званого «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, який, попередньо, завдав збитків на 23,8 млн гривень. Його позбавили громадянства України (у нього є громадянство Ізраїлю), а стосовно його фірм направили 95 інформувань до органів, які застосовуватимуть обмеження.