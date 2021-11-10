В Україні створили Національний орган із протимінної діяльності
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Steele C. G. Britton / U.S. Air Force
Кабінет міністрів утворив Національний орган з питань протимінної діяльності.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 листопада.
Як зазначається, новостворений орган очолить міністр оборони Олексій Резніков, першим заступником стане заступник міністра оборони, заступником голови — заступник міністра внутрішніх справ. Також до складу увійшли заступники міністрів із питань реінтеграції, освіти, охорони здоров'я, соціальної політики, закордонних справ, представник Служби безпеки (СБУ) та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Національний орган з питань протимінної діяльності координуватиме роботу міністерств та інших установ щодо заходів з протимінної діяльності.
Одним з основних завдань Нацоргану є розробка та запровадження національного стандарту з протимінної діяльності.
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