В Украине создали Национальный орган по противоминной деятельности

Кабинет министров создал Национальный орган по вопросам противоминной деятельности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 10 ноября.

Как отмечается, новообразованный орган возглавит министр обороны Алексей Резников, первым заместителем станет замминистра обороны, заместителем главы — заместитель министра внутренних дел. Также в состав вошли заместители министров по вопросам реинтеграции, образования, здравоохранения, социальной политики, иностранных дел, представитель Службы безопасности (СБУ) и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Национальный орган по вопросам противоминной деятельности будет координировать работу министерств и других учреждений по мерам противоминной деятельности.

Одной из основных задач Нацоргана является разработка и внедрение национального стандарта по противоминной деятельности.