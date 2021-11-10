Ілон Маск втратив $50 мільярдів за два дні через падіння акцій Tesla після опитування у Twitter

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Win McNamee / Staff

Статки найбагатшої людини світу, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска за два дні зменшилися на $50 мільярдів через падіння котирувань акцій Tesla.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, акції Tesla почали дешевшати після того, як Маск 6 листопада запитав у користувачів Twitter, чи варто йому продати свою частку в компанії, що досягає 10%. Імовірно, так він відреагував на запропонований у США податок для багатих людей, який стосуватиметься нереалізованого приросту капіталу.

У підсумку майже 58% опитаних проголосували за продаж акцій.

Як зазначається, на падіння вартості акцій могли вплинути повідомлення про те, що брат бізнесмена Кімбал Маск продав свої цінні папери Tesla на понад $100 мільйонів, а також чутки про те, що сам Ілон Маск, ймовірно, хоче продати свою частку, щоб розрахуватися з особистими боргами.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки Маска після втрат оцінюються у $288 мільярдів, і він все ще залишається найбагатшою людиною у світі.