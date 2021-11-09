Канада дозволила введення бустерної дози COVID-вакцини Pfizer

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Канади схвалило застосування бустерної дози вакцини компаній Pfizer і BioNTech від коронавірусу для людей віком від 18 років.

Про це повідомляє телеканал CBC.

Третю дозу вакцини можна отримати через шість місяців після перших двох щеплень. Телеканал додає, що третя доза необхідна, щоб підтримувати захист від зараження коронавірусом на високому рівні.

Наприкінці жовтня Національний консультативний комітет з імунізації Канади (NACI) рекомендував бустерну дозу лише для груп підвищеного ризику, зокрема для людей віком понад 70 років і співробітників медустанов.

З початку пандемії в Канаді виявили понад 1,74 мільйона випадків зараження COVID-19, майже 29 тисяч хворих померли.