В Україні утилізували півмільйона доз вакцини AstraZeneca

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Наприкінці жовтня МОЗ утилізувало 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу, оскільки у них закінчився термін придатності.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит видання Liga.net.

Ці дози потрібно було використати до 31 жовтно, втім медики не встигли. Усі протерміновані препарати вилучать з пунктів та центрів вакцинації.

Точну кількість протермінованих доз зможуть озвучити після перерахунку усіх препаратів у регіонах.

Наразі в Україні доступні сотні тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності яких також спливає за кілька тижнів.

5 листопада повідомлялося, що у Львівській області не використали близько 40 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, їх передадуть на спеціальні склади для утилізації.