Новопризначена міністр Ірина Верещук поки не братиме безпосередньої участі у перемовинах щодо Донбасу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Кузьмін Олександр / УНІАН
Участь новопризначеного міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук у засіданнях Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поки що матиме «ознайомлювальний характер».
Про це спікер української делегації Олексій Арестович заявив у коментарі Інтерфаксу 9 листопада.
«Ірина Верещук поки що не братиме безпосередньої участі у консультаціях ТКГ, оскільки їй, як профільному віцепремʼєр-міністру, спершу потрібно ознайомитися із ситуацією. Ситуація там непроста. Певний час піде на розуміння специфіки та логіки переговорів», — розповів Арестович.
8 листопада в ефірі телеканалу «Дом» Верещук розповіла, що хоче побачити роботу Тристоронньої контактної групи зсередини і перерахувала свої завдання у ТКГ: відкриття КПВВ, вакцинація і захист інтересів громадян.
Чергове засідання контактної групи відбудеться у середу, 10 листопада.
Зазначимо, що 5 листопада президент України Володимир Зеленський дав нардепу від «Слуги народу» Андрію Костіну право тимчасово виконувати обовʼязки першого заступника глави делегації — замість Олексія Резнікова, якого призначили міністром оборони. Водночас Костін і далі паралельно представлятиме інтереси України в політичній підгрупі ТКГ.
- 4 листопада 2021 року нардепа від «Слуги народу» Ірину Верещук призначили міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верещук уже заявила, що проведе аудит усіх рішень Ради національної безпеки та оборони.
- 4 листопада міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков став новим міністром оборони. Він замінив на посаді Андрія Тарана.