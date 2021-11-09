У Франції рекомендували не щепити вакциною Moderna людей до 30 років

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Національне управління охорони здоровʼя (HAS) Франції не рекомендує щепити від коронавірусу вакциною Moderna людей віком до 30 років.

Про це йдеться у звіті управління.

За результатами досліджень, у людей віком від 12 до 50 років та особливо у людей віком до 30 років підтвердився ризик міокардиту (і перикардиту) протягом 7 днів після вакцинації мРНК-вакциною.

«Серед населення віком 12—29 років цей ризик приблизно в пʼять разів менший у разі використання вакцини Pfizer (Comirnaty), якщо порівнювати з Moderna (Spikevax)», — йдеться у висновку HAS.

У зв’язку з цим громадянам до 30 років рекомендують щепитися вакциною компанії Pfizer.

Водночас французьке агентство наголосило, що людям старше 30 років рекомендовано використовувати вакцину Moderna, оскільки її ефективність є трохи вищою.