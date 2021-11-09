Міграційна криза: ЄС посилює візовий режим для білоруських чиновників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Рада Європейського Союзу 9 листопада ухвалила рішення частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю. Обмеження запроваджують щодо білоруських посадовців. Це рішення є відповіддю на кризу з мігрантами.
Європейський Союз призупиняє дію положень, які:
- скасовують вимоги щодо документального підтвердження мети поїздки;
- регулюють видачу багаторазових віз;
- знижують збори за подачу заяви на отримання візи.
У ЄС наголошують, що це рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі, які, як і раніше, користуватимуться тими самими пільгами за угодою про спрощення візового режиму, що й нині.
«Для Білорусі неприпустимо грати життям людей у політичних цілях», — зазначили в ЄС.
Угода про спрощення візового режиму між ЄС та Білоруссю набула чинності 1 липня 2020 року, одночасно з угодою про реадмісію. Мета угоди — полегшити видачу короткострокових віз і тим самим сприяти розширенню контактів. Однак після політичних потрясінь у Білорусі та санкцій ЄС у червні 2021 року Білорусь почала сприяти мігрантам, які хочуть потрапити до ЄС, а 28 червня 2021 року Білорусь оголосила, що призупинить дію угоди про реадмісію з ЄС — це порушує принципи, на яких укладали угоду про спрощений візовий режим.
- Уранці 8 листопада з Білорусі в бік кордону Польщі висунулася колона мігрантів із кількох тисяч людей. Переважно це громадяни Іраку, Сирії та Афганістану. Їх супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги».
- Удень мігранти кілька разів спробували прорвати кордон. Польська сторона посилила його військовими та використовувала сльозогінний газ. Під вечір мігранти розбили табір і почали палити багаття.
- Польща звинувачує владу Білорусі в ескалації міграційної кризи та провокації насильства. У Державному прикордонному комітеті Білорусі переклали відповідальність за потік мігрантів на польську владу.