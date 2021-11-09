В Україні за добу виявили 18 988 випадків коронавірусу. Померли 833 людини
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Чузавков Сергій / УНІАН
В Україні за минулу добу, 8 листопада, зафіксували 18 988 нових випадків коронавірусу COVID-19 (з них дітей — 1 183), померли 833 пацієнти.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізували 2 967 людей, одужали — 16 609.
Від початку пандемії в Україні захворіли 3 107 489 людей, одужали — 2 537 565 пацієнтів, померли — 73 390.
Окрім цього, від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 038 054 людини. За минулу добу вакцинували 240 440 людей, першу дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані — 100 001 людина.
За даними МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
- В Україні в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- З 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи невакцинованих освітян та чиновників без збереження зарплати і нарахування стажу (звільняти їх заборонено) — до того моменту, поки вони не зроблять щеплення. Для них вакцинація від коронавірусу є обовʼязковою.
- Це правило не поширюється на працівників, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний документ. З 8 листопада таку довідку можна взяти у сімейного лікаря (форма № 028).