В Україні за добу виявили 18 988 випадків коронавірусу. Померли 833 людини

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Чузавков Сергій / УНІАН

В Україні за минулу добу, 8 листопада, зафіксували 18 988 нових випадків коронавірусу COVID-19 (з них дітей — 1 183), померли 833 пацієнти.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізували 2 967 людей, одужали — 16 609.

Від початку пандемії в Україні захворіли 3 107 489 людей, одужали — 2 537 565 пацієнтів, померли — 73 390.

Окрім цього, від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 8 038 054 людини. За минулу добу вакцинували 240 440 людей, першу дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізовані — 100 001 людина.

За даними МОЗ, 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.