Суд Харкова відмовив кандидату у мери Добкіну у перерахунку голосів

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Харківський окружний адміністративний суд відмовив кандидату у мери міста Михайлу Добкіну у задоволенні позовів до виборчих комісій у чотирьох районах.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на адвоката Добкіна.

Суд не задовольнив позови до територіальних виборчих комісій Новобаварського, Слобідського, Основʼянського та Індустріального районів, де спостерігачі фіксували фальсифікації на користь Ігоря Терехова.

Адвокат Анатолій Родзинський заявив, що у протоколах комісій цих районів виявили розбіжності майже у 2 тисячі голосів на користь Терехова — їхній перерахунок призвів би до другого туру виборів, упевнений Родзинський.

Він заявив, що всі чотири рішення суду буде оскаржено в апеляції.