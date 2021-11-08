Мінʼюст США висунув звинувачення проти українського хакера. Його повʼязують із російським угрупуванням REvil
- Автор:
- Олег Панфілович
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Unsplash / Kevin Ku
Міністерство юстиції США звинуватило громадянина України Ярослава Васинського за статтями, повʼязаними з кібершахрайством.
Про це пише NBC News.
Васинський, за даними США, здійснив близько 2,5 тис. атак із застосуванням програм-здирників, і ці атаки принесли йому $2,3 млн. Ці кошти йому заплатили жертви за розблокування заражених програмами систем.
У судових документах йдеться про те, що на думку США, Васинський та його спільники написали шкідливе програмне забезпечення, яке вперше застосували у квітні 2019 року, та регулярно оновлювали його. Жертвами вірусів стали, за даними Мінʼюсту, щонайменше 10 американських компаній у восьми штатах, назви компаній не наводяться.
22-річного українця затримали у Польщі під час спроби вʼїхати з території України. США вимагали його екстрадиції. За даними видання, він входив до хакерського угрупування REvil, яке стояло за великою атакою на американські компанії в липні цього року.
- У березні REvil зашифрувала файли компанії Acer і вимагала заплатити $50 мільйонів у криптовалюті Monero, у квітні угруповання атакувало постачальника Apple. У червні жертвою REvil стала найбільша мʼясопереробна компанія в світі JBS, яка заплатила хакерам викуп у розмірі $11 мільйонів в біткоїнах. У липні REvil зламали Kaseya, вимагаючи $50 млн.
- Наприкінці жовтня стало відомо, що американські спецслужби за підтримки «іноземного партнера» зламали сервери хакерського угруповання REvil, яке повʼязують з Кремлем. Вона зникла з даркнету у липні, але хто саме зламав її, було невідомо. Після зламу хакери вимушено припинили свою діяльність.