Екстренер збірної України Андрій Шевченко офіційно очолив «Дженоа»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко став очільником команди Серії А «Дженоа» з Італії. За контрактом, він тренуватиме футболістів з міста Генуя до 30 червня 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні італійського футбольного клубу.
Його помічниками будуть Мауро Тассотті та Луїджи Ночентіні, які працювали з ним у збірній України.
Шевченко зароблятиме в «Дженоа» €1,8 мільйона на рік. Свій дебютний матч в Серії А на позиції тренера він проведе 21 листопада проти «Роми».
- Шевченко працював з національною збірною з літа 2016 року. За цей час вона вийшла на Євро-2020, а також пробилася до групи A Ліги націй УЄФА 2018—2019.
- 1 серпня Шевченко оголосив про завершення контракту зі збірною. Уже 2 серпня Українська асоціація футболу підтвердила відхід Шевченка. Тимчасовим головним тренером збірної призначили Олександра Петракова.
- 3 вересня Шевченко заявив, що не збирався покидати збірну і планував продовжити контракт.