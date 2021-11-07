В Україні за добу померло 450 пацієнтів з COVID. Понад 130 тисяч людей вакцинувалися
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Irwan / Unsplash
В Україні за останню добу, 6 листопада, медики виявили 17 419 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 449 пацієнтів, а напередодні — 734.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2,9 мільйона випадків COVID-19. При цьому 72 084 людини померли від ускладнень хвороби, а 2,4 мільйона громадян одужали.
Також за добу медики вакцинували 131 406 людей, одну дозу отримали 85 340 громадян, а повністю імунізовані — 46 066.
Від початку вакцинальної кампанії уже щеплено 11 354 681 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 7 904 573.
У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.
- Наразі в «червоній» зоні перебувають 16 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. Також під посилення обмежень підпадає місто Київ.
- Від 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною жителям України після того, коли країна досягне 50-відсоткової вакцинації населення.