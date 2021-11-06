CNN: Байден посилав до Москви главу ЦРУ через нарощування російських військ біля кордону України

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Президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.

Про це повідомив телеканал CNN.

Бернс відвідував Росію 2—3 листопада. Там він зустрівся з російськими високопосадовцями, зокрема із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Після зустрічей у Росії глава ЦРУ, як пише видання, поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, «намагаючись зняти напруженість». Зазначається, що Бернс відвідав Москву, аби дізнатися, чим мотивовані дії Росії, яка, за даними американських спецслужб, знову концентрує свої війська на кордоні з Україною.