CNN: Байден посилав до Москви главу ЦРУ через нарощування російських військ біля кордону України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Президент США Джо Байден відправляв до Москви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса, аби попередити Кремль, що Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону України.
Про це повідомив телеканал CNN.
Бернс відвідував Росію 2—3 листопада. Там він зустрівся з російськими високопосадовцями, зокрема із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим і головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.
Після зустрічей у Росії глава ЦРУ, як пише видання, поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, «намагаючись зняти напруженість». Зазначається, що Бернс відвідав Москву, аби дізнатися, чим мотивовані дії Росії, яка, за даними американських спецслужб, знову концентрує свої війська на кордоні з Україною.
- 31 жовтня американська газета The Washington Post повідомила, що Росія стягує війська до кордону з Україною, у Пентагоні заявили, що стежать за цією ситуацією. Водночас розвідка Міноборони України спростувала інформацію про російська війська на кордоні та припустила, що це може бути переміщення військ після завершення спільних навчань із Білоруссю. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав повідомлення про російські війська на кордоні «дезінформацією суспільства».
- У Кремлі заявили, що інформація про стягування російських військ до кордону з Україною є «неякісним вкидом», який навіть не варто коментувати.
- Пізніше Міноборони повідомило, що станом на початок листопаду біля кордону України та на тимчасово окупованих Росією територіях перебувають угруповання військ із приблизно 90 тисяч осіб.