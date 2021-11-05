Зеленський вивів нового міністра оборони Резнікова з Мінської групи. Його замінить нардеп від «Слуги народу»

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Президент Володимир Зеленський вивів новогопризначеного міністра оборони Олексія Резнікова зі складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться у відповідному указі.

Замість Резнікова його обовʼязки першого заступника глави делегації тимчасово виконуватиме нардеп від «Слуги народу», представник України в робочій групі з політичних питань Андрій Костін.

Наприкінці червня 2021 року голова делегації Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Повідомлялося, що в нього «дуже повільна динаміка покращення» і він на апараті штучної вентиляції легень. За відсутності Кравчука фактичним головою делегації був саме Резніков.