Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне обʼєднання «Розумна політика»

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Колишній глава парламенту, а зараз позафракційний народний депутат Дмитро Разумков створює у Верховній Раді міжфракційне обʼєднання «Розумна політика».

Цю інформацію «Бабелю» 5 листопада підтвердила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

До обʼєднання увійдуть приблизно 25 народних депутатів.

Крім цього, Туній у коментарі Інтерфаксу частково підтвердила й персональний склад обʼєднання «Розумна політика». Так, серед його членів нардепи:

Неллі Яковлєва — фракція «Слуга народу»;

Василь Мокан — фракція «Слуга народу»;

Артем Дмитрук — фракція «Слуга народу»;

Олег Воронько — фракція «Слуга народу»;

Людмила Буймістер — її виключили з фракції «Слуга народу»;

Андрій Ніколаєнко — фракція «Батьківщина».

Зазначимо, що всі вони голосували проти відставки Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.