Фонд соцстраху не оплачуватиме лікарняні українцям, відстороненим від роботи через відмову вакцинуватися проти коронавірусу

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Gabriel Kuchta / Stringer

Фонд соціального страхування (ФСС) не оплачуватиме лікарняні українцям, яких відсторонять від роботи через відмову або ухилення від обовʼязкової вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі фонду.

«Виплата не здійснюється за ті дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків», — уточнили у ФСС.

Також у фонді нагадали, що йдеться про працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.