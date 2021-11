Легендарний гурт ABBA вперше після 40-річної перерви випустив альбом. Він буде останнім

Новини

Шведський гурт ABBA випустив свій перший альбом після 40-річної перерви. Загалом для артистів це девʼятий альбом.

Про це йдеться на сайті колективу.

Новий альбом з 10 композицій називається Voyage. Дві пісні з нього — “I Still Have Faith In You” і “Donʼt Shut Me Down” — артисти випустили ще 2 вересня.

Учасники запевняють, що після випуску нового альбому жодних інших пісень не буде, адже гурт припинить існування.

Послухати композиції можна на стримінгових сервісах, таких як Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer та iTunes Store.

Тепер артисти готуються до концерту, який пройде у травні 2022 року та стане «революційним», оскільки всесвітньовідомі хіти та нові пісні на концерті виконуватимуть цифрові аватари артистів.

Разом із цифровими версіями учасників на сцені наживо гратимуть музиканти.