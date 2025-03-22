Що подивитися у вихідні. Детективний серіал «Резиденція» з Джанкарло Еспозіто, трилер від режисера «Потягу до Пусана» і кримінальний серіал, заснований на справжній історії українки

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imdb.com / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu і Paramount+ вийшло чотири цікавих релізи. Це детективний серіал «Резиденція», в якому грає Джанкарло Еспозіто, трилер «Одкровення» від режисера «Потягу до Пусана», драма «Хороша американська сім’я», заснована на справжній історії українки Наталі Грейс, і психологічна драма «Вбивця зі щасливим обличчям», знята за реальними подіями. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Детективний серіал «Резиденція»

Про що серіал. Президент США Перрі Морган і перший джентельмен країни Елліот Морган влаштували в Білому домі звану вечерю. Все йде за планом, поки теща президента не знаходить головного швейцара мертвим. Керівник поліції відправляє в Білий дім найкращу слідчу міста Корделію Купп, яка має опитати 157 людей у будівлі і з’ясувати, хто з них вбивця. Їй заважатиме настирливий агент ФБР Едвін Парк, що скептично ставиться до її методів розслідування.

The Residence / Netflix / шоуранер — Пол Вільям Девіс / у головних ролях — Узо Адуба, Джанкарло Еспозіто, Рендалл Парк / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider пише, що вбивцю важко вгадати і від слідчої неможливо відірвати очей завдяки акторській грі Узо Адуби. The new York Times пише, що персонажі колоритні і цікаві, а гра Адуби — неперевершена.

Трилер «Одкровення»

Про що фільм. Злочинця Квона випускають із в’язниці й він повертається в рідне містечко. Після цього одразу зникає дитина — син пастора Мін-чана. Той вважає, що його сина викрав Квон, і тепер його місія — звільнити світ від такого злодія. Його нібито скеровує сам Бог, який посилає різні знаки. Пастору допоможе детективка Шин Хеон Бін. Кілька років тому Квон викрав і катував її сестру — і отримав за це замалий строк, вважає вона.

Revelations / Netflix / режисер — Йон Сан-хо / у головних ролях — Рю Джун Йоль, Сін Хьйон Бін, Сін Мін Дже / тривалість — 2 години 2 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Оглядачка Heaven of Horror називає фільм геніальним і радить його подивитись. Оглядач NBR хвалить гру акторів, але каже, що історія незбалансована і в детективки замало екранного часу.

Драма «Хороша американська сім’я»

Про що фільм. Засновано на реальних подіях. У 2010 році американці Майкл і Крістін Беннети всиновили 7-річну українку Наталю Грейс із рідкісною формою карликовості. Невдовзі вони помічають дивні речі — вона говорить і поводиться як доросла, має всі кутні зуби і волосся на тілі. Беннети намагаються через суд змінити рік народження Наталі на 1989-й, щоб позбавитись опікунства над нею. Справа стає резонансною. Беннетти кажуть, що вона хоче нашкодити їхнім дітям і погрожує їх усіх вбити. А Наталя переконує, що вона невинна дитина. Шоуранерка серіалу намагається відділити правду від брехні й розповісти справжню історію Наталі Грейс.

Good American Family / Hulu / шоуранерка — Кеті Робінс / у головних ролях — Марк Дюпласс, Еллен Помпео, Імоджен Фейт Рейд / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,0.

Що кажуть критики. Variety пише, що акторська гра зачаровує глядача, а сюжет — вражає, хоча, здається, шоуранерка так і не докопалась до правди. The Hollywood Reporter критикує серіал за те, що він переказує вже відомі факти.

Психологічна драма «Вбивця зі щасливим обличчям»

Про що фільм. Засновано на реальних подіях. У 15 років американка Мелісса Мур дізнається, що її батько — серійний вбивця на прізвисько «Щасливе обличчя». Він так прозвав себе сам, бо малював усміхнені смайлики на листах до медіа й поліції. Мелісса переїжджає, змінює ім’я і починає життя з чистого аркуша. Через кілька років батько виходить із нею на зв’язок і зізнається в новому вбивстві, щоб відновити їхнє спілкування.

Happy Face / Paramount + / режисерка — Дженніфер Качісіо / у головних ролях — Анналі Ешфорд, Джеймс Волк, Хійла Ейн / тривалість — 57 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 63% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Оглядачці Collider сподобалося, що режисерка змістила фокус із вбивці на його жертв, проте в першій половині фільму немає чіткого і послідовного сюжету, що псує перегляд. Decider пише, що гра акторів і чорний гумор роблять серіал менш похмурим.

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