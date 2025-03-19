Петро Порошенко дав інтервʼю німецькому Bild. Він закликає до єдності і називає Зеленського нещасним лідером, який мусить припинити вбивати людей. Переказуємо головне

Тексти

Youtube / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Колишній президент і народний депутат України Петро Порошенко дав коротке інтервʼю німецькій газеті Bild. Місяць тому в Україні на нього безстроково наклали тотальні санкції — заблокували активи і обмежили торговельні операції. В інтервʼю Bild Порошенко заявив, що влада наближає Україну до диктатури, а американський президент Дональд Трамп насправді не довіряє Путіну. Переказуємо головне.

Ми не допустимо, щоб в Україні встановили диктатуру. [Президент України Володимир Зеленський] — нещасний лідер команди, яка рухає націю до диктатури. Але Україна — не Росія. Абсолютно неприйнятно, коли країну рухають до межі демократії і свободи, коли атакують місцеве самоврядування, коли незаконно і неконституційно нападають на лідера опозиції. Це треба негайно зупинити. Не тому, що йдеться про мене, а тому, що нам потрібно зберегти єдність. А єдність — це вирішальний, дуже сильний фактор для того, щоб зупинити [лідера РФ Володимира] Путіна.

Санкції проти мене — це «атака на свободу та демократію». Я єдиний політичний лідер, єдиний опозиційний лідер, проти якого ввели санкції без пояснень. Те, що тут відбувається, — це неконституційно, незаконно, немає жодного рішення суду. Це просто дуже дурне і кримінальне порушення закону. Зеленський боїться нинішньої політичної ситуації, саме тому він хоче позбутися всіх конкурентів.

Шанси на припинення вогню є лише в найближчі два-три місяці. Це або станеться, або ні. Я абсолютно впевнений, що [президент США Дональд] Трамп не довіряє Путіну. Це просто його переговорний стиль. Якщо Путін ставить попередні умови, то я чекаю від Трампа плану Б — більше зброї для України, більше санкцій проти Росії, відновлення трансатлантичної єдності та фінансової підтримки, а ще можливість приєднання України до НАТО.

Ми повинні забути слово «наступальна операція». Припиніть це, припиніть вбивати людей. Мій меседж такий: ми повинні негайно припинити втрачати людей і негайно припинити втрачати території. Ми повинні негайно припинити витрачати час. У нас достатньо людей. У нас бракує людей для штурмових дій на лінії фронту. Треба будувати укріплення, спробуйте зупинити російські війська. Застосування фортифікаційних споруд, мінних полів і найсучасніших засобів протиповітряної оборони проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну.