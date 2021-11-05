У Латвії людям виплачуватимуть компенсацію за ускладнення після вакцинації від коронавірусу

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Marco Verch / Flickr

У Латвії людям виплачуватимуть компенсації за середні та важкі ускладнення після вакцинації від коронавірусу.

Відповідне рішення 4 листопада ухвалив парламент країни.

Згідно з ухваленим законом, це також стосуватиметься людей, які отримали медичний висновок про необхідність відкласти вакцинацію проти COVID-19.

Як зазначається, допомога через недугу виплачуватиметься з першого дня непрацездатності.

Представник консерваторів у парламенті Юріс Ранканс заявив, що несправедливо зобовʼязувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх напризволяще у разі серйозних побічних ефектів.