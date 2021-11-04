Священнослужителі Києво-Печерської лаври напали на журналістів і відібрали телефон. Поліція розпочала провадження

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centralniak / Flickr

У Києво-Печерській лаврі під час гасіння пожежі у майстерні в одній із будівель священнослужителі заважали роботі журналіста «Магнолія-ТВ» та відібрали в нього телефон. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років», — уточнили у поліції.

Як видно на відео з телефону журналіста, на прохання прокоментувати подію до працівників «Магнолії-ТВ» підійшов митрополит Павло (Лебідь), який проігнорував запитання і заявив: «З богом ідіть! Туди, за ворота, ідіть».

Через деякий час до журналіста та оператора підійшли два священнослужителі. Один із них зі словами «А вам не доходе? Побить вас?» відібрав телефон у журналіста.

Згодом з’явилося відео, яке знімав оператор. На ньому видно, як чоловік, який назвався отцем Арсенієм забирає телефон і швидко відходить до своїх «братів».

На вимогу журналіста повернути телефон митрополит Павло заборонив отцю Арсенію це робити: «Не віддавай нічого. Вичеркни – тоді віддай. Вас пригласив хто-то? Я вас пригласив? Какая [надзвичайна подія]? Ви помогли? Ви помогли заливати? Не надо, ничего не давай. С богом».

Зрештою отець Арсеній все ж погодився віддати телефон за воротами лаври, навздогін йому лунає вказівка митрополита Павла: «Дай йому по голові».

На відео також чутно, як священнослужитель Арсеній вимагає стерти записи з телефону та камери, а також щоби оператор перестав знімати.