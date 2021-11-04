Бойовики обстріляли КПВВ «Золоте» на Луганщині з мінометів. У штабі ООС опублікували фото пошкоджень

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Facebook / Об'єднаний оперативний штаб ЗС України

Російські найманці у середу, 3 листопада, ввечері обстріляли контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Золоте» із міномета калібру 82 мм.

Про це 4 листопада повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил та виклали фото пошкоджень фортифікаційних споруд прикриття КПВВ.

Також у штабі наголосили, що це свідчить про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемирʼя.

Як зазначається, українська сторона СЦКК вже повідомила про факти обстрілу місію ОБСЄ та попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню.