Бойовики обстріляли КПВВ «Золоте» на Луганщині з мінометів. У штабі ООС опублікували фото пошкоджень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Об'єднаний оперативний штаб ЗС України
Російські найманці у середу, 3 листопада, ввечері обстріляли контрольний пункт вʼїзду-виїзду «Золоте» із міномета калібру 82 мм.
Про це 4 листопада повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил та виклали фото пошкоджень фортифікаційних споруд прикриття КПВВ.
Також у штабі наголосили, що це свідчить про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемирʼя.
Як зазначається, українська сторона СЦКК вже повідомила про факти обстрілу місію ОБСЄ та попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню.
- Упродовж жовтня Росія завезла на окупований Донбас нову партію озброєння, боєприпасів і пального, збільшивши боєздатність окупаційних військ. За даними українських спецслужб, до Донецька та Луганська повернулися 10 одиниць відремонтованих у Росії бойових машин піхоти та бронетранспортерів.
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- У США заявили, що відповідальність за загострення ситуації на Донбасі лежить саме на Росії.