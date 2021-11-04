Міністр оборони Польщі оприлюднив фото білоруських прикордонників, які патрулюють кордон із ножицями для металу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак показав, як білоруські прикордонники патрулюють кордон з інструментом для різання металу.
Відповідне фото він виклав на своїй сторінці у Twitter.
«Наші солдати сфотографували білоруських прикордонників із ножицями, які ріжуть паркан. Подібні прикордонні ситуації — звичайна справа», — написав Блащак.
Глава Міноборони Польщі також запевнив, що кризу на кордоні спровокував режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
«Щодня білоруси намагаються нагнітати ескалацію, використовують провокації та підштовхують мігрантів на польську сторону», — додав він.
Зазначимо, у ніч проти 2 листопада польські солдати помітили на території Польщі трьох людей у формі з вогнепальною зброєю.
За словами речника міністра-координатора з питань польських спецслужб Станіслава Жарина, патруль намагався встановити контакт із невідомими, проте вони перезарядили зброю і попрямували в бік кордону з Білоруссю.
У зв’язку з цим до МЗС Польщі викликали тимчасово повіреного у справах Білорусі в Польщі Олександра Чесновського, також Прикордонна служба Польщі надіслала протест білоруській стороні.
- У Польщі та країнах Балтії в останні місяці спостерігається сплеск мігрантів з Афганістану та Іраку, що прибувають з Білорусі (імовірно, у країні їх пропускають, щоб помститись за санкції ЄС). З кінця літа, коли почалася міграційна криза, на східному кордоні Євросоюзу загинули щонайменше семеро людей.
- На початку вересня Польща вперше за 30 років оголосила надзвичайний стан — через ситуацію на кордоні з Білоруссю. Згодом його продовжили до кінця осені.
- Наприкінці жовтня глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що кількість військовослужбовців на кордоні з Білоруссю збільшиться до 10 тисяч.