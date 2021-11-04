Новий міністр оборони Олексій Резніков назвав пріоритети у роботі та анонсував кадрові зміни

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Новий міністр оборони Олексій Резніков розповів про пріоритети та очікування в його роботі, які йому озвучив президент Володимир Зеленський, та анонсував кадрові зміни у керівництві Міноборони та Збройних сил України.

Про це він розповів у кулуарах Верховної Ради.

Насамперед Резніков має намір упорядкувати оборонні закупівлі, які тривалий час зривалися і не проводилися, вирішити питання «справедливого» грошового забезпечення військових, а також «навести лад з корупційною складовою».

Крім цього, перед міністром стоїть завдання завершити підписання та наповнення контракту з Великою Британією, який передбачає розвиток українського Військово-морського флоту, та наповнити рамкову угоду про співпрацю зі США, підписану Зеленським під час візиту до Сполучених Штатів.

Говорячи про кадрові зміни, Резніков не назвав конкретних прізвищ, але зазначив, що це буде зроблено оперативно, протягом кількох днів. При цьому всі питання зміни кадрів він узгоджуватиме з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.