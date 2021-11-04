«Ніколи». Президент Грузії категорично відмовилася помилувати Саакашвілі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mikhail Japaridze \ TASS via Getty Images
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього грузинського лідера Міхеіла Саакашвілі та більше не повертатиметься до цього питання.
«Оскільки це питання знову залишається на порядку денному, маю сказати, що моя позиція про помилування Міхеіла Саакашвілі тверда й незмінна — ні та ніколи», — сказала Зурабішвілі.
Вона додала, що вважати Саакашвілі політичним вʼязнем неправильно, оскільки такий критерій не застосовується до його нинішнього стану.
«Колишній президент не відповідає критеріям ані політичного вʼязня, ані безневинної жертви. Він прибув у країну добровільно і нелегальним шляхом», — наголосила президент Грузії.
Вона зазначила, що політик прибув у країну, «щоб дестабілізувати обстановку».
- Саакашвілі затримали у Тбілісі 1 жовтня 2021 року. У країні проти нього порушено низку кримінальних справ, за двома з яких винесено вироки. У вʼязниці Руставі Саакашвілі оголосив голодування. Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує політика. Україна має намір екстрадувати Саакашвілі, оскільки він має українське громадянство, сам політик проти цього.
- 19 жовтня консиліум лікарів у Грузії рекомендував госпіталізувати Саакашвілі.
- 27 жовтня Саакашвілі у вʼязниці відвідала уповноважена Верховної Ради з питань людини Людмила Денісова. За її словами, у вʼязниці чергує реанімаційна бригада, але в разі екстреної ситуації його навряд чи встигнуть довезти до лікарні.
- Грузинська влада відмовляється переводити експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі з вʼязниці до приватної клініки, а премʼєр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі нагадав, що за законом людина має право на самогубство.