Українська омбудсман Денісова розповіла про стан Саакашвілі: втратив 20 кілограмів

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Уповноважена Верховної Ради з питань прав людини Людмила Денісова зустрілася з матір’ю громадянина України та колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі — Гіулі Аласанією.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

За даними Денісової, Саакашвілі станом на 3 листопада голодує 34-й день поспіль і втратив 20 кілограмів ваги.

Також омбудсман зазначила, що через стрибки та зміну пульсу Саакашвілі тривалий час не могли провести діагностику.

«Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо», — додала вона.

Окрім цього, Денісова закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

«Наголошую, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Закликаю іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі та домагатися від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги», — заявила вона.