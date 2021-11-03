Довибори в Раду: на Черкащині підрахували всі протоколи, переміг Войцехівський від «Слуги народу»

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На проміжних парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі № 197 Черкаської області перемагає кандидат від «Слуги народу», чинний мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.

Войцехівський набрав 46,95%, самовисуванець Владислав Голуб отримав 25,44% голосів, а кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко — 9,53%.

Для повного встановлення результатів виборів ЦВК має отримати оригінали протоколів із мокрими печатками від окружної виборчої комісії.