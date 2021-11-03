Довибори в Раду: на Черкащині підрахували всі протоколи, переміг Войцехівський від «Слуги народу»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На проміжних парламентських виборах в одномандатному виборчому окрузі № 197 Черкаської області перемагає кандидат від «Слуги народу», чинний мер Золотоноші Віталій Войцехівський.
Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.
Войцехівський набрав 46,95%, самовисуванець Владислав Голуб отримав 25,44% голосів, а кандидат від ВО «Свобода» Андрій Іллєнко — 9,53%.
Для повного встановлення результатів виборів ЦВК має отримати оригінали протоколів із мокрими печатками від окружної виборчої комісії.
- На довиборах у Верховну Раду в окрузі № 184 у Херсонській області переміг кандидат від «Слуги народу» Сергій Козир.
- На виборах мера Харкова (майже) переміг Ігор Терехов. Спостерігачі повідомляли про фальсифікації на його користь, які можуть призвести до другого туру. Мережа «ОПОРА» оскаржить результати виборів. Також до суду збирається Михайло Добкін – суперник Терехова.