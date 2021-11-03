Ліга чемпіонів: «Динамо» вдруге поспіль поступилося «Барселоні»

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Київське «Динамо» вдруге поспіль поступилося «Барселоні» в матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок четвертого туру відбувся на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві.

Динамівці пропустили м’яч на 70-й хвилині – забив нападник іспанців Ансу Фаті.

Стартовий склад команд був таким:

«Барселона» — Тер Стеген, Гарсія, Бускетс, Депай, Лангле, Л. де Йонг, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гаві, Ніко Гонсалес, Фаті

Головний тренер — Рональд Куман (Нідерланди).

«Динамо» — Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльский, де Пена, Гармаш.

Головний тренер — Мірча Луческу (Румунія).

В іншому матчі групи Е німецька «Баварія» обіграла португальську «Бенфіку» з рахунком 5:2.

Наразі «Баварія» очолює турнірну таблицю з 12 очками, «Барселона» вийшла на друге місце (6 очок), на третьому місці перебуває «Бенфіка» (4 очки) і завершує «Динамо» (1 очко).