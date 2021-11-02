На Донбасі загинув військовий гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Названо ім’я
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
Під час обстрілів з боку російських найманців на Донбасі 2 листопада загинув військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Сергій Єлисєєв.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
«Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних сил з перших років війни», — розповіли у «Закарпатському легіоні».
У Єлисєєва залишилися дружина та син.
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