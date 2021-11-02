Поліція закрила справу проти ветерана АТО Пекельного, який вбив чоловіка, захищаючи свій будинок
- Автор:
- Олег Панфілович
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Національна поліція України закрила кримінальне провадження проти ветерана АТО Андрія Пекельного, який у травні цього року вбив одного з нападників, які намагалися увірватися до його будинку.
Про це у Facebook написав адвокат Андрій Федур.
За його словами, слідство встановило, що ветеран діяв цілком правомірно та в рамках необхідної самооборони. «Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку, а прокурор Офісу генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, приймає рішення із зібраних доказів. Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі та забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей», — наголосив адвокат.
- 5 травня поліція Тернопільської області повідомила, що 24-річний ветеран АТО Андрій Пекельний, житель села Глещава, вбив чоловіка, захищаючи свій будинок. Йому вручили підозру в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. Суд призначив Андрію Пекельному цілодобовий домашній арешт.
- Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав «необґрунтованою» підозру Пекельному.
- Сам Пекельний розповів, що взяв у руки ніж, щоб відлякати нападників і вдарив одного з них випадково.