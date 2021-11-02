«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу в 2022 році
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images
Російська компанія «Газпром» відмовилася бронювати додаткові потужності газотранспортної системи (ГТС) України та Польщі з січня до вересня 2022 року, що могло збільшити обсяги постачання палива до Європи.
Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, повідомляє Интерфакс.
Так, «Оператор ГТС України» запропонував 9,8 млн куб. м на добу на газовимірювальній станції «Суджа» та 5,2 млн куб. м на добу — на станції «Сохранівка». Обидві пропозиції залишилися незатребуваними.
Водночас «Газпром» проігнорував потужності польської ділянки газопроводу «Ямал — Європа», який може прокачувати до 33 млрд куб. м на рік. Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому.
За результатами аукціону ціна на газ завмерла на позначці $796 за тисячу кубометрів.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Згодом вона сягнула майже $2 000. Причина такої високої ціни — обмежені запаси газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Президент РФ Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Також у Кремлі заявили, що для нарощення транзиту через Україну Європа має збільшити закупівлю газу.
- У жовтні Україна запропонувала Європі додатковий транзит 55 мільярдів кубометрів газу за «спеціальними умовами».
- Після цього президент Росії Володимир Путін доручив «Газпрому» збільшити постачання газу в підземні сховища в Європі, де нині перебуває менше ніж 190 тисяч кубометрів. Глава компанії Олексій Міллер заявив, що заповнення сховищ почнеться після 8 листопада.