«Газпром» відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну та Польщу в 2022 році

Новини

Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Російська компанія «Газпром» відмовилася бронювати додаткові потужності газотранспортної системи (ГТС) України та Польщі з січня до вересня 2022 року, що могло збільшити обсяги постачання палива до Європи.

Про це свідчать результати аукціонів бронювання на платформах GSA Platform та Regional Booking Platform, повідомляє Интерфакс.

Так, «Оператор ГТС України» запропонував 9,8 млн куб. м на добу на газовимірювальній станції «Суджа» та 5,2 млн куб. м на добу — на станції «Сохранівка». Обидві пропозиції залишилися незатребуваними.

Водночас «Газпром» проігнорував потужності польської ділянки газопроводу «Ямал — Європа», який може прокачувати до 33 млрд куб. м на рік. Довгостроковий договір «Газпрому» на транзит через Польщу закінчився рік тому.

За результатами аукціону ціна на газ завмерла на позначці $796 за тисячу кубометрів.