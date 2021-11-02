У Києві у перший день посиленого карантину поліція склала 38 протоколів про порушення

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У Києві за першу добу локдауна, який розпочався 1 листопада, склали 38 адміністративних протоколів за порушення.

Про це поліція Києва повідомила у вівторок, 2 листопада.

Загалом за першу добу поліція провела 726 перевірок. У транспорті їх було 428, як результат: 20 адміністративних протоколів та 234 постанови (протокол фіксує факт порушення, а постанова безпосередньо притягує до відповідальності).

Крім цього, правоохоронці перевірили 244 обʼєкти господарської діяльності (це можуть бути кафе, ресторани, торгові центри, непродуктові магазини) і склали 18 адміністративних протоколів про порушення.

Facebook / Поліція Києва

Нагадаємо, що у Києві з понеділка, 1 листопада, діють посилені правила карантину. Для відвідування та роботи ресторанів, кафе, спортзалів і ТРЦ потрібна буде або вакцинація від коронавірусу, або негативний ПЛР-тест, якому не більше 72 годин. У транспорт пускають із тестом або сертифікатом вакцинації. Перевіряти документи будуть не на вході у транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців. Якщо сертифікату вакцинації або тесту немає, то поліція складає протокол про адміністративне правопорушення. Штраф — від 17 до 34 тисяч гривень.