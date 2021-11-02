У «Дії» зʼявився дитячий ковід-сертифікат

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У додатку «Дія» запустили ковід-сертифікат для дітей від 12 років. Генерувати його можуть батьки у своєму додатку після того, як дитина отримала перше або друге щеплення.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило у вівторок, 2 листопада.

Як це зробити:

авторизуватись у «Дії»;

додати в «Дію» свідоцтво про народження дитини;

у меню «Послуги» обрати «COVID-сертифікати»;

сертифікати дитини з’являться в застосунку разом із дорослим.

З 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватися в «Дії» за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Зазначимо, що в Україні можна вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років за умови, що у них зроблені всі планові щеплення (якщо немає, то треба спершу зробити їх, і лише потім від ковіду). Вакцинувати дітей будуть тільки препаратом Pfizer. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих, – дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21—28 діб. Вакцинація дітей до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів.