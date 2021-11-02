Міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про звільнення
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Алексей Любченко
Перший віцепремʼєр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко подав заяву про звільнення.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Любченко подав заяву з проханням про звільнення до Апарату Верховної Ради. Тепер парламент має схвалити його відставку.
Фракція «Слуга народу» планувала відправити Любченка у відставку. Кадрові питання обговорювали 1 листопада у столичному КВЦ «Парковий». На місце Любченка можуть призначити заступницю голови Офісу президента з економічних питань Юлію Свириденко.
- На засіданні фракція СН вирішила відправити у відставку Любченка, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони Андрія Тарана. У четвер, 4 листопада, призначатимуть нових міністрів. Також призначатимуть нового міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, оскільки Олексій Резніков претендує на посаду міністра оборони.