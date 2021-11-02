У Києві відкрилися пункти підтримки «Дії». Асистенти допоможуть згенерувати сертифікат про вакцинацію

Новини

МВС

У двох столичних центрах вакцинації з’явилися пункти підтримки «Дії», де команда фахівців допомагатиме людям розібратися, як одразу ж після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Пункти команди «Дії» вже працюють у таких центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1;

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12.

Через кілька днів відомство планує відкрити такі пункти ще у двох місцях.