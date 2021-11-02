Статки Ілона Маска перевищили $300 мільярдів і продовжуюють зростати. Його визнали найбагатшою людиною в історії

Новини

Maja Hitij / Staff

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск продовжує примножувати статки навіть після того, як став найбагатшою людиною в історії. Наразі його багатство оцінюють у $315 мільярдів.

Про це ідеться в рейтингу Forbes The World`s Real-Time Billionaires.

Статки американського винахідника та підприємця зросли на $22,6 мільярда, або 7,72%. Такий рекордний скачок стався після того, як ринкова капіталізаці компанії Tesla перевищила $1 трильйонів. Відтак зросли й статки Маска, бо він володіє 21% акцій цієї компанії та є її співзасновником.

Також бізнесмен є міноритарним акціонером заснованої ним у 2002 році компанії SpaceX. Нещодавно інвестори оцінили її вартість у $74 мільярди.