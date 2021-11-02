«ОПОРА» оскаржить результати виборів мера Харкова. Також до суду збирається Михайло Добкін

Новини

Паламарчук Павло / УНІАН

Громадянська мережа «ОПОРА» звернулася до Національної поліції через можливу фальсифікацію виборчої документації, а також готується оскаржити результати підрахунку голосів на виборах мера Харкова, де, за даними територіальної виборчої комісії, переміг Ігор Терехов.

Про це повідомив координатор «ОПОРИ» за спостереженням за виборами в Харківській області Микола Зінченко.

«Ми будемо подавати скарги до міської територіальної виборчої комісії. Оскарження до суду в нас буде ще протягом декількох днів і, якщо нас не задовільнить результат від міської територіальної виборчої комісії, то, думаю, ми звернемося до суду», — наголосив він.

Також Зінченко уточнив, що, згідно з процедурою, на оскарження результатів до ТВК дається 2 дні, а до суду — 5 днів.

«Зараз є 467 [голосів]. Те, що ми зафіксували, але ще багато перевіряти. [...] Лише сьогодні побачили, коли одна з виборчих дільниць Основʼянського району приїхала здаватись [подавати документи] до Основʼянського ТВК, що голосів за пана Ігоря Терехова на 70 більше, ніж у протоколі про підрахунок голосів на виборчій дільниці, яку отримав наш офіційний спостерігач на цій же дільниці», — розповів він.

Також Зінченко зазначив, що після цього почали перевіряти інформацію в інших районах, у Новобаварському знайшли девʼять дільниць, на яких цифри не збігаються, загалом 397 голосів.

Головний конкурент Терехова — Михайло Добкін — вже заявив про «грубі фальсифікації» під час голосування та підрахунку голосів.

«Я йду до суду. Тут річ не в «Добкінові з його амбіціями». У нас, у всіх харківʼян, за часи Терехова вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми хочемо. І тут уже справа принципу», — написав він на своїй сторінці у Facebook та закликав усіх кандидатів на посаду мера Харкова не залишатись осторонь.

Також заявив, що вважає вибори сфальсифікованими і не визнає результати, кандидат Дмитро Маринін.