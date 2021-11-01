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Комітет Ради схвалив кримінальну відповідальність за підробку сертифікатів вакцинації

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт щодо встановлення відповідальності за підробку сертифікатів вакцинації (№ 6084).

Про це у понеділок, 1 листопада, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Ось що пропонує законопроєкт:

За цей законопроєкт Верховна Рада має проголосувати під час засідання у вівторок, 2 листопада.

В Україні почастішали випадки придбання підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію та довідок про протипоказання до щеплення, зокрема у Харківській області викрили ділків, які підробили понад 40 тисяч ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.