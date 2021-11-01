Центр Разумкова: 80% українців вважають неприпустимою наявність офшорів у Зеленського
- Автор:
- Софія Телішевська
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Freddie Collins / Unsplash
За даними соціологічної служби Центру Разумкова, понад 80% українців вважають неприпустимою наявність у вищих посадових осіб офшорних рахунків. Водночас 9,1% опитаних не бачать нічого поганого у такій практиці.
Про це свідчать результати опитування населення щодо скандалу Pandora Papers.
Про міжнародне розслідування Pandora Papers, яке викрило причетність, зокрема, низки українських посадовців, до офшорних компаній, чули 60% опитаних українців. Серед них 43% уточнюють, що не знають деталей розслідування, а 18,1% вважають, що добре про нього поінформовані.
Більше половини опитаних (55,3%) вірять інформації, яку оприлюднили в розслідуванні Pandora Papers про те, що Володимир Зеленський та його бізнес-партнери володіють офшорними рахунками за кордоном. Натомість не вірять цій інформації 16,5% опитаних.
Опитування проходило 23—27 жовтня 2021 року, соціологи спілкувалися телефоном з 1 200 українцями від 18 років. Похибка результатів коливається у межах 2,9%.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних та колишніх лідерів держав і понад 300 чиновників. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських Островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали близько $40 млн, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометувального немає. Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку та не виявило правопорушень у декларації президента Володимира Зеленського.