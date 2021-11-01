«Нехаризматичний ретрополітик». В Офісі президента переконані, що ексглава Ради Разумков не має політичного майбутнього
- Автор:
- Софія Телішевська
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» заявив, що колишній спікер Ради Дмитро Разумков через місяць-півтора почне зникати з інформаційного простору, бо він «не є харизматичним політиком».
«Щодо Дмитра Олександровича, зараз є спекулятивний компонент людини, яка щойно перестала бути спікером. Але за місяць-півтора цей спекулятивний компонент помре. Він [Разумков] не буде яскравим. Він не пасіонарний і не харизматичний, він хоч і молодий, але ретрополітик», — наголосив Подоляк.
Доволі регулярну появу колишнього спікера в ефірі телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову, радник глави ОП пояснює тим, що цей канал любить «непасіонарних» персон.
«Там зазвичай збираються всі непасіонарні, нехаризматичні ретрополітики в молодіжному одязі. Вони збираються в сукупну групу, електоральна вага якої не перевищує пʼяти відсотків. Вони насправді всі непрохідні. Він — один із них», — зазначив радник Андрія Єрмака та додав, що електоральні заміри, які дають Разумкову 9% підтримки «нічого не варті».
«Усі заміри зараз спекулятивні та не мають електоральної цінності», — пояснив Подоляк та врешті зазначив, що наразі Дмитро Разумков захищає інтереси Ріната Ахметова.
- 7 жовтня Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.