«Нехаризматичний ретрополітик». В Офісі президента переконані, що ексглава Ради Разумков не має політичного майбутнього

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю «Бабелю» заявив, що колишній спікер Ради Дмитро Разумков через місяць-півтора почне зникати з інформаційного простору, бо він «не є харизматичним політиком».

«Щодо Дмитра Олександровича, зараз є спекулятивний компонент людини, яка щойно перестала бути спікером. Але за місяць-півтора цей спекулятивний компонент помре. Він [Разумков] не буде яскравим. Він не пасіонарний і не харизматичний, він хоч і молодий, але ретрополітик», — наголосив Подоляк.

Доволі регулярну появу колишнього спікера в ефірі телеканалу «Україна 24», який належить олігарху Рінату Ахметову, радник глави ОП пояснює тим, що цей канал любить «непасіонарних» персон.

«Там зазвичай збираються всі непасіонарні, нехаризматичні ретрополітики в молодіжному одязі. Вони збираються в сукупну групу, електоральна вага якої не перевищує пʼяти відсотків. Вони насправді всі непрохідні. Він — один із них», — зазначив радник Андрія Єрмака та додав, що електоральні заміри, які дають Разумкову 9% підтримки «нічого не варті».

«Усі заміри зараз спекулятивні та не мають електоральної цінності», — пояснив Подоляк та врешті зазначив, що наразі Дмитро Разумков захищає інтереси Ріната Ахметова.