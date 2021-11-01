Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, хто готує депутатів «Слуги народу» до ефірів та пише їм тези

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, хто готує депутатів фракції «Слуга народу» до ефірів на телеканалах. Для цього є лінійка тренерів, серед них — колишня журналістка, працівниця інформаційного директорату ОП та політтехнолог.

Як зазначив Подоляк в інтервʼю «Бабелю», на великі ефіри дуже важко готувати людей, для цього є ціла лінійка тренерів.

«У нас є групи людей, які тематично та психологічно готують депутатів і представників виконавчої влади до ефірів. Рена Назарова працює старшим консультантом в апараті Верховної Ради — це всі знають, окрім «Суспільного». [...] Оскільки вона має досвід роботи з телеканалами і сама була телеведучою , вона працює з депутатами і може експертно сказати гостьовим редакторам різних програм, які спікери для яких тем підійдуть краще», — зазначив Подоляк.

Також Подоляк підтвердив, що до підготовки депутатів залучений політтехнолог Борис Тизенгаузен — як сторонній зовнішній консультант партії. Він у коментарі «Бабелю» підтвердив, що готує політиків до великих ефірів. Але кого конкретно — не уточнив, бо майже всі клієнти просять про конфіденційність.

Третя людина — Наталія Ларіончева. Вона працює в ОП в інформаційному директораті та модерує участь представників Офісу президента в ефірах.

Крім цього, радник глави Офісу президента підтвердив, що до написання ефірних тез для депутатів «Слуги народу» залучений колишній журналіст Дмитро Литвин, загалом їх пишуть 4—5 людей.

Нагадаємо, що 19 жовтня Мирослава Барчук, телеведуча програми «Зворотний відлік» на «Суспільному», звинуватила Офіс президента в шантажі та ультиматумах: ОП начебто висував умови, за яких депутати від «Слуги народу» будуть приходити на її програму Наприклад, двоє «слуг» прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Подоляк відповів і на це звинувачення:

«Тут запитання до ведучих: ви запрошуєте на тему бюджету людину, яка не говоритиме про суть, — вона просто ображатиме президента, або голову Офісу, або премʼєр-міністра, або якогось депутата. Ми не проти опонентів, які критикують по суті, але ми проти, коли журналісти садять у студію людей, які займаються прямою образливою риторикою. І наші депутати кажуть: «А навіщо мені приходити та все це слухати?»