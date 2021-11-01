На довиборах у Раду перемагають кандидати від «Слуги народу». ЦВК опрацювала 51,36% протоколів

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Кузьмін Олександр / УНІАН

На виборах до Верховної Ради у двох одномандатних округах у Херсонській та Черкаській областях лідирують кандидати від президентської партії «Слуга народу».

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, яка підрахувала 51,36% окружних протоколів.

На 184 окрузі у Херсонській області після обробки 73,93% дільничних протоколів кандидат від «Слуги народу» та колишній керівник Херсонської ОДА Сергій Козир отримав 65,18% голосів, а його суперник від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко — 14,12%.

Тут вибори проходили через те, що тодішнього депутата Ігоря Колихаєва обрали мером Херсону.

На 197 окрузі у Черкаській області наразі лідирує мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який також представляє правлячу партію. Його підтримали 47,25% виборців, а опонента, самовисуванця Владислава Голуба — 24,14%.

Тут довибори проходили через призначення «слуги» Олександра Скічка на посаду глави Черкаської облдержадміністрації.