МЗС Туреччини: Україна повинна відмовитися від назви Bayraktar, це вже українські безпілотники
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У МЗС Туреччини хочуть, щоб Україна не називала придбані у неї безпілотники Bayraktar. Там зазначили, що тепер це українське озброєння, і його не можна називати турецьким.
Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччині Мевлют Чавушоглу на пресконференції з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, пише Hurriyet.
«Можливо він був виготовлений у Туреччині, але він належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна має припинити використовувати нашу назву», — пояснив він.
За словами міністра, після продажу ці безпілотники не можна називати турецькими, оскільки вони вже не належать Туреччині.
«Якщо держава купує його у нас, це вже не турецький продукт», — підкреслив Чавушоглу.
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