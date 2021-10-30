У Молдові озвучили вартість російського газу за новим контрактом: у листопаді — за $450, потім ціна падатиме

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Vitaly Nevar \ TASS via Getty Images

Молдова закупить у Росії газ за ціною $450 за тисячу кубометрів у листопаді, потім ціна може знизитися, якщо впаде вартість палива на ринку.

Про це заявив міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину в коментарі виданню NewsMaker.

«Виходячи із нинішніх ринкових цін, можу сказати, що на листопад ціна на газ буде приблизно $450 за тисячу кубометрів. Потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах. У нинішніх умовах це ціна вдвічі нижча за ринкову і нижча за ту, що ми платили в жовтні», — розповів він.

Також молдовський міністр зазначив, що під час переговорів з представниками «Газпрому» була схвалена формула розрахунку ціни, запропонована Кишиневом, але деталей не повідомив.

«Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, зауважу, що підписаний документ не передбачає жодних політичних умов, а також не зачіпає Придністров’я», — додав Спину.

Окрім цього, глава Мінінфраструктури наголосив, що сторони домовилися провести незалежний аудит щодо боргу «Молдовагаз» у 2022 році, після чого відбудуться нові переговори і буде встановлено суму боргу та календар виплат.